Entiendo posición de Rosio en defender a su esposo

Adela Jiménez:

Adela Jiménez desconoce si está expulsada del MIL y si es así prefiere que le hagan saber porque hasta ahora nadie le dijo nada.

Sobre las declaraciones de Rosio Torres esposa del gobernador al decir que la alcaldesa de Maynas no hacía nada por la ciudad de Iquitos, la autoridad provincial, Adela Jiménez dijo entender la posición de la pareja de Meléndez ya que solo estaba defendiendo a su esposo. “Entiendo la posición de Rosio Torres en querer defender a su esposo y no voy a responder a palabras que restan sino a palabras que suman”, alegó.

Además dejó en claro que el MIL no es Fernando y tampoco Rosio, el MIL son todas las personas quienes pertenecen a este movimiento MIL, “Yo guardo muy buenos recuerdos de los momentos que compartimos, de las caminatas y recorridos que hicimos, yo nunca he pertenecido a otro partido, por eso cuando a mí me llamó Fernando porque fue él quien me hizo la invitación, yo decidí caminar junto a él de la mano junto a Rosio a pesar que tenía otras invitaciones pero decidí estar en el MIL. Pero así como los vecinos he creído en él y voté por él, yo confié en Fernando así como confié en Rosio pero después todo ha cambiado”, expresó Jiménez.

La alcaldesa de Maynas dijo no tener un movimiento político porque no es ninguna candidata, “Yo sigo perteneciendo al MIL pero porque no tengo un movimiento político, porque no soy candidata, yo soy una autoridad que viene trabajando y es cierto que falta mucho por hacer pero seguimos adelante poco a poco”, manifestó.